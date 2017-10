Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

Parintii sotului Ilincai Vandici nu sunt persoane publice, insa cei doi au facut primele declaratii, la nunta celor doi.„E minunata! A intrat in familia noastra si ne bucuram”, a spus tatal lui Andrei Neacsu.Prezentatoarea de televiziune Ilinca Vandici si-a crestinat fiul, Zian, duminica, 15 octombrie 2017. Dupa botez, Ilinca Vandici, care a schimbat mai multe tinute, s-a cununat religios cu partenerul ei de viata, Andrei Neacsu.Peste 28.000 de lei au fost descoperiti sub perna unei femei din Iasi, in urma unor perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala. Femeia de etnie roma nu avea loc de munca si nicio sursa de venit declarata.Golumba Stanescu, in varsta de 25 de ani, si Maricica Stanescu, in varsta de 34 de ani, din localitatea Harlau, au fost condamnate, in prima instanta, la cate un an, noua luni si 10 zile de inchisoare cu suspendare. In urma cu doua zile, procesul lor s-a reluat la Curtea de Apel Iasi, femeile fiind acuzate ca au prejudiciat statul cu aproximativ 100.000 de euro, prin deducerea de TVA aferenta unor tranzactii financiare fictive, informeaza Ziarul de Iasi.Prejudiciu de peste 420.000 de leiGolumba si Maricica Stanescu au intrat in vizorul autoritatilor in 2013, iar in 2015 au fost trimise in judecata pentru evaziune fiscala.Golumba Stanescu a fost acuzata ca, in calitate de asociat unic si administrator al unei firme care se ocupa de ridicarea deseurilor si resturilor, ar fi mandatat-o pe Maricica Stanescu sa se ocupe de firma, pe baza unei procuri.In 2013, firma a devenit inactiva. La un control al inspectorilor antifrauda s-a descoperit ca „in perioada 2010-2012, societatea a declarat achizitii de la doua societati, care fusesera radiate din evidente. Considerand ca operatiunile nu puteau avea un caracter real, organele de control au sesizat organele de urmarire penala, estimand ca a fost cauzat un prejudiciu bugetului de stat in valoare de 428.581 lei”.In 2014, anchetatorii au facut perchezitii la casa femeii, unde au identificat mai multe documente si, sub o perna a fost descoperita suma de 27.750 de lei. Mai mult, in curtea acesteia erau douaa masini: un Mercedes Benz si un Volswagen Pasat.Daca sentinta va ramane definitiva, Maricica Stanescu ar putea executa efectiv trei ani si noua luni de inchisoare, din cauza ca femeia a comis faptele in perioada termenului de incercare al unei pedepsei de doi ani cu suspendare, primite pentru fapte similare, mai precizeaza sursa citata.