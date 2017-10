Sofia Vicoveanca, mesaj sfasietor la 13 ani de la moartea lui Liviu Vasilica: ”Mi-a fost mereu…”

Sofia Vicoveanca

Au trecut 13 ani de cand unul dintre cei mai indragiti rapsozi a murit, iara transmis un mesaj.Mai mult de atat, ea si-a amintit si de cadourile pe care le-a primit de la indragitul artist care a murit in 2004, in urma unei ciroze.„Cu LIVIU VASILICA! Ii simt lipsa si i se simte lipsa in folclorul romanesc!! Mi-a fost alaturi mereu, un coleg vertical, cald si inteligent! Liviu culegea folclor din toate partile si era un pasionat colectionar de costume populare. De-a lungul timpului mi-a incredintat si mie cateva melodii si cateva camasi din Bucovina! Pacat, mare pacat ca a plecat prea repede!”, a spus Sofia Vicoveanca.