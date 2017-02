Sorin Grindeanu arunca bomba momentului

Sorin Grindeanu Florin Iordache

a declarat luni ca ia in calcul demiterea lui. ”Sigur”, a spus el in momentul in care a fost intrebat despre aceasta posibilitate.Un proiect de lege de modificare a Codului penal si a Codului de procedura penala va fi pus astazi in dezbatere publica, a anuntat ministrul Justitiei, dupa ce Guvernul a abrogat duminica OUG prin care acestea fusesera modificate. ”Proiectul de lege va cuprinde toate dispozitiile si toate deciziile Curtii Constitutionale pentru acele articole care au fost declarate neconstitutionale. Si in ordonanta si in proiectul de lege se vor regasi toate acele articole care au fost declarate neconstitutionale”, a spus Florin Iordache.Ministrul a mai adaugat ca „inainte de a merge cu acest proiect mai departe, toti specialistii vor putea avea un punct de vedere. Potrivit legii, proiectul va ramane in dezbatere 30 de zile. Florin Iordache a spus ca va discuta cu premierul Sorin Grindeanu si va anunta decizia luata in privinta demisiei care ii este ceruta de protestatari, scrie cancan.ro.