Sorin Grindeanu, despre protestele din strada: NU pot accepta sa existe doua Romanii

Protest

da piept astazi cu primaa sustinut, miercuri, in plenul Parlamentului, ca apreciaza intotdeauna orice critica, daca are in spate argumente. insa nu va accepta ura revarsata asupra familiei si a copiilor. Reactia vine in contextul protestelor din strada.„(...) De asemenea, am vazut in aceste zile foarte multa creativitate, atat pe pancarte, atat in lozincile scandate, cat si pe Facebook. Am avut ocazia sa citesc foarte multe comentarii si mesaje. Unele au fost de sustinere, altele, evident, negative. Voi aprecia intotdeauna orice critica, daca are in spate argumente. Dar nu voi accepta ura revarsata asupra familiei si a copiilor. Oamenii politici au datoria sa armonizeze opiniile venite din partea societatii si sa le aduca la un numitor comun. De aceea, ma asteptam ca, ieri, discursul presedintelui Iohannis sa mearga in aceasta directie, pentru ca deja s-a ajuns prea departe. Avem sotii, parinti sau copii care au ajuns sa-si arunce cuvinte grele unii altora, in aceste zile. Am auzit pe cineva spunand ca parintii sunt la protest in fata la Cotroceni, iar copiii lor in fata la palatul Victoria. Nu pot accepta sa existe doua Romanii. Acest lucru trebuie sa inceteze. Acest lucru nu este normal”, a spus Sorin Grindeanu