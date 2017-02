Sorin Grindeanu: Dorim ca Romania sa ramana o natiune unita si solidara

Sorin Grindeanu 1

'Vreau sa le multumesc tuturor celor care au contribuit la elaborarea acestui proiect de buget. Le multumesc atat parlamentarilor care au sprijinit si sprijina acest proiect, cat si celor care au depus amendamente. Sunt importante si motivele politice ale celor care vor vota dintr-un considerent politic impotriva proiectului de buget, insa este mai important sa transmitem public corect masurile economice si sociale prevazute in proiectul de buget pentru anul 2017 catre cei care ne-au desemnat sa-i reprezentam. Trebuie sa mentinem increderea romanilor in economia romaneasca si trebuie sa mentinem cresterea investitorilor si a investitiilor in economia romaneasca la fel de mult cum trebuie sa realizam toate investitiile in infrastructura si sa indeplinim pe rand toate masurile din programul de guvernare, pentru ca dorim sa ramanem o natiune unita si solidara', a spus Sorin Grindeanu, in plenul reunit al Parlamentului, la finalul prezentarii proiectului de buget pe 2017.