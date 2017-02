Sorina Matei: Marele plan al lui Ghita, devoalat si fracturat

Sorina Matei

afirma caar fi „cam incurcat si suparat”, pentru ca marele sau plan ar fi fost devoalat si fracturat. Planul ar reprezenta, potrivit jurnalistei, un atac in trei etape:„Domnul Sebastian Ghita transmite prin interpusii dansului televizati ca este foarte suparat. Bineinteles, si pe mine. De ce este suparat? E simplu. Pentru ca am scris pe aceasta pagina ca doar cu o zi inainte sa fuga s-a intalnit cu domnul Dragnea, ca avea un plan pus la cale, alaturi de mai multi inculpati, din mai multi pasi: atacarea SRI/ reusita, masuri legislative care sa subrezeasca munca procurorilor/esuata si apoi atacarea frontala a procurorilor DNA prin difuzarea de inregistrari/in plan. In tot acest timp, vehiculele sale mediatice facand endorsement domnului Dragnea”, scrie Sorina Matei pe Facebook.Potrivit Sorinei Matei, planul lui Ghita, „pus la cale cu alaturi de multi inculpati pentru coruptie”, a inceput sa scartaie: masurile legislative au cam esuat, Dragnea s-a fragilizat, Iordache nu mai e ministru al Justitiei si PSD s-a trezit, la cateva saptamani dupa startul guvernarii, cu 600.000 de romani in strada sustinand Justitia.„Ei bine, acum, domnul Ghita planuia sa vina pe valul atacului dar, situatia fiind schimbata, s-a incurcat in propriul plan. Metaforic vorbind, este aproape captiv in propriul complot. Daca planuia sa subrezeasca Justitia, mai mult a intarit-o. Deci n-a iesit. In privinta inregistrarilor cu procurorii DNA pe care le poseda, despre care s-a tot laudat si din care a difuzat pana acum mici fragmente din bruturi, domnul Sebastian Ghita nu prea stie ce sa faca cu ele. Daca le difuzeaza acum, isi pierde glontul de aur pe care crede ca-l are. Dar stie ca inregistrarile nu mai au impactul scontat. Si fara glontul de aur, domnul Ghita ramane fara munitie. De fapt, nu mai are nimic. Iar dansul e putin prins intr-o situatie dificila: cam arestat, dat in cautare internationala si prin interpol”, mai scrie jurnalista pe pagina sa de Facebook.Sorina Matei marturiseste ca ea insasi asteapta acele inregistrari pe care le are Ghita, „pentru ca un act riguros si obiectiv al acuzarii nu poate fi instrumentat de persoane care nu au ce sa caute, prin comportamentul lor, in structurile de parchet”.„In acelasi timp, scriu in fiecare zi ca SRI trebuie sa-l prinda pe domnul Ghita, pentru ca dansul este fugar, s-a sustras urmaririi penale, este trimis in judecata in doua dosare si trebuie judecat de catre magistrati pentru absolut tot ce a savarsit. Iar cazul domnului Ghita, chiar daca nu recunoaste nimeni, este unul de siguranta nationala.Cat despre fuga domnului Ghita, chiar si domnul Ghita ar trebui sa fie linistit. Domnii de la SRI se ocupa de fostele secretare ale domnului Dragnea, care oricum stau pe statiile domnului Ghita, cara valize pentru fotografii bling bling de tabloid pe la Parlament iar problemele pe bugetul public s-au volatilizat.Ca atare, il asigur pe Sebastian Ghita ca nu-l cauta nimeni. Pentru ca vorba dansului, bine ca nu m-am facut procuror, altfel foarte probabil ca nici nu scapa si oricum, pana acum, ar fi fost prins.Dar despre cum a fugit de fapt Sebastian Ghita, pot sa-l asigur chiar si pe domnul Ghita, ca opinia publica va afla chiar daca toate institutiile statului, platite din bani publici, ascund acest lucru de 54 de zile”, scrie Sorina Matei.