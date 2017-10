Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

Sotia preotului Petru Gavril, Maria Gavril, a iesit din coma, iar de luni dimineata respira fara ajutorul aparatelor. Medicii o mentin in continuare sub atenta supraveghere avand in vedere multiplele leziuni interne pe care le-a suferit in accidentul rutier de sambata, 14 octombrie, cand un sofer beat i-a distrus familia.La doua saptamani de la cumplitul accident, sotia preotului din Suceava si-a recapatat cunostinta pe patul de spital. Primul gand a fost indreptat catre familie."A intrebat de fetita care a murit ultima si psiholoaga i-a spus ca nu am vesti bune. Iar ea nu a mai intrebat nimic. De sot si de primul copilas stie. Va urma o perioada dificila, cu atat mai dificila cu cat doamna este acum constienta, incepe sa dialogheze si va pune intrebari indreptatite. Intervine talentul psihologului sa o canalizeze cu raspunsurile astfel incat sa nu afecteze procesul de vindecare si ea sa poata trece cat mai curand", a declarat purtatorul de cuvant al Spitalului Judetean de Urgenta Suceava, medicul primar Mihai Ardeleanu.Psihologul se afla alaturi de ea si o ajuta sa treaca mai usor peste tragedie.Medicii spun ca starea de sanatate a femeii are o evolutie buna. Operatia la rinichi si plamani a decurs bine."Fizic, medical, lucrurile merg pe o panta buna. Psihic, greul de acum urmeaza. Dar, doamna are pentru ce trai"Sotia preotului va mai ramane in spital pentru cateva saptamani.Anastasia, fetita de numai 10 ani, a incetat din viata, asta desi, atat ea cat si mama ei au supravietuit accidentului. Medicii au facut tot ce le-a stat in putinta ca sa salveze viata micutei. Pana si ei isi stapanesc, insa, cu greu, lacrimile in fata unei asemenea tragedii."De mult n-am vazut personalul de la reanimare, medicii de acolo, asistentele medicale, personalul de acolo in intregime despre care sigur zici ca sunt cei mai duri, nu i-am vazut atat de marcati, sa vad medicii cu lacrimi in ochi, sunt chestiuni care mi-e greu sa le si pronunt", a spus un doctor din cadrul spitalului.Petru Gavril si fiica sa, Anisia, au fost condusi pe ultimul drum de sute de oameni. Slujba de inmormantare a fost oficiata de un sobor format din 100 de preoti, in frunte cu Arhiepiscopul Sucevei. Rauri de lacrimi au curs la biserica."Am ramas fara preot. Nu am mai avut un preot asa bun. Dumnezeu sa-l ierte", a spus un enorias.Sase oameni au murit si alti 3 au fost raniti in tragedia rutiera din Suceava. Preotul Petru Gavril, sora si cumnatul sau au murit pe loc, iar cele doua fiice ale sale au decedat la spital. De asemenea, soferul care a produs accidentul a fost declarat si el mort.