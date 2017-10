Speak a confirmat relatia cu ”Libelula”! Cum a inceput povestea de dragoste dintre cei doi

speak

Speak si Stefani, alias ”Libelula”, au facut-o intr-un final! Cei doi au confirmat ca au o relatie de ceva timp si au marturisit ca au ales sa tina totul secret pana au fost siguri de sentimentele lor.”Primul interviu si primul clip impreuna. E o piesa despre despartire, dar nu o despartire bazata pe cearta. Primul interviu si primul clip, despre mare cearta. Dar asa s-a nimerit. In general, nu e cu cearta. Suntem cei mai buni prieteni. Da, ma, suntem impreuna, dar nu vrem sa epatam cu treaba asta. Nu poti sa-ti asumi niste lucruri daca nu esti sigur de ele. Eu stiu ca oamenii vor sa afle cat mai multe, dar nu e sanatos pentru noi. Daca ma intrebi nici nu stiu de cand suntem impreuna, chiar nu stiu... Ne-am apropiat asa, in timp”, a declarat Speak.Speak a lansat-o pe Stefania in muzicaSpeak a descoperit accidental faptul ca iubita lui are voce si atunci s-a hotarat sa o faca si pe ea vedeta, asa ca a lansat-o repede in muzica. Tanara s-a facut remarcata initial cu un cover dupa melodia ”I'm sorry” a Arilenei Ara.”Arilena Ara tocmai a urcat cover-ul pe canalul ei oficial de Youtube! Aaaaaaaaaaa. Multumesc. Pupici”, a scris Stefania, cunoscuta in spatiul public drept ”Libelula” lui Speak.Speak a marturisit ca s-a bucurat extrem de mult pentru reusita prietenei lui si ca nu i-a venit sa creada atunci cand a vazut mesajul primit din partea impresarului Arilenei Ara in care-l anunta despre intentia de a urca cover-ul facut de Stefania pe canalul de Youtube al artistei.