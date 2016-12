Marmureanu

, directorulne da insa o veste proasta. Conform previziunilor sale , urmatorul cutremur mare care se va produce in Romania va fi mai puternic decat cel din 1977. “Va fi ca cel din 1802, cel mai mare, va fi de 7,9, deci cu efecte puternice. Aceasta inseamna si Moldova toata si Focsani si poate sa fie si Muntenia, Dobrogea, o parte", spune Marmureanu despre cutremurul devastator care se va abate asupra Romaniei.In 1802, pe 26 octombrie, s-a produs un seism cu magnitudinea de 7,9 grade. In cronicile si insemnarile Bisericii Ortodoxe se arata ca atunci „au cazut turnuri de la sfintele biserici, iar alte biserici au cazut de tot" si ca, tot atunci, „s-a rupt turnul cel inalt, Coltea", care era podoaba orasului, „iar din casele boieresti si din cele de obste putine au scapat zdravene".Si parapsihologul Ioan Istrate vine cu o previziune sumbra. Cunoscut pentru previziunile sale, in special pentru anuntarea cutremurelor din lumea intreaga, el vorbeste in premiera despre un seism catastrofal care ar putea lovi tara noastra. El sustine ca seismul va avea magnitudinea de 8,3 pe Richter. "Si in Bucuresti va fi ca in Nepal. Dupa mesajele mele de la ora actuala, cutremurul va avea loc pana in alegerile parlamentare", a prezis Istrate, conform Alternative News.