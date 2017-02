StartupDay Cluj

Pe 11 februarie, EA-The Entrepreneurship Academy, singura facultate de antreprenoriat din Romania ajunge in Cluj-Napoca cu StartUp Day - seria de evenimente de antreprenoriat dedicata studentilor si elevilor de liceu.

Eveniment unic in Cluj-Napoca, StartUp Day provoaca cei mai apreciati antreprenori din Cluj-Napoca sa spuna povestea din spatele propriului business elevilor de liceu si studentilor interesati de mediul business.

Antreprenoriat in industrii creative, HoReCa si IT

Tinerii au la dispozitie o zi in care pot vizita 3 dintre cele mai apreciate business-uri din orasul lor, participand mai apoi la un workshop de antreprenoriat alaturi de echipa EA-The Entrepreneurship Academy.

Razvan Luca si Alexandra Mihali invita participantii in universul ZAIN, comunitatea ce pune la dispozitia creativilor un spatiu de coworking, o scoala alternativa de design, un accelerator pentru antreprenori si un festival de design, singurul de acest tip din Romania.

Imediat dupa, participantii se indreapta spre Captain Bean, una dintre cele mai apreciate cafenele pe doua roti, acolo unde il vor cunoaste pe Bogdan Pandea, cel care a adus primul business de tip coffee bike in Cluj-Napoca. Servirea cafelei de pe o bicicleta si filosofia dupa care se ghideaza afacerea „clientul tau, prietenul tau" sunt doar doua dintre elementele inedite care au transformat Captain Bean intr-unul dintre cele mai indragite branduri clujene.

Ultima vizita propune participantilor sa descopere ce presupune NTT DATA, unul dintre cei mai importanti furnizori de solutii si servicii software din tara si sa afle detalii din culisele unuia dintre cele mai apreciate business-uri de IT. De asemenea, participantii vor avea ocazia sa exploreze "The NTT DATA Tower" in cadrul careia se regasesc sali de curs, de conferinte si videoconferinte, de interviuri, o biblioteca, un etaj fiind dedicat strict zonei de relaxare.

Ce este EA-The Entrepreneurship Academy?

The Entrepreneruship Academy (EA) este mediul in care echipe de studenti invata business creand si operand afaceri reale, asistati de un Team Coach, profesori si experti care provin din mediul de afaceri intern si international.

Dezvoltata in Romania prin Fundatia Entreprenation de catre Universitatea Alternativa, Maastricht School of Management si Grupul Educativa, in parteneriat cu Team Academy International si cu mediul de afaceri din Romania, aceasta este o optiune puternica de studiu in Romania pentru tinerii cu ambitie si intiativa.

StartUp Day este un eveniment gratuit pentru elevii de liceu si pentru studenti, iar inscrierile pot fi facute direct aici.