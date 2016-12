Totul a inceput dupa ce femeia din imaginile alaturate a aflat cu bucurie ca va fi mama. Strigatele de fericire au fost si mai mari cand, la controlul de 3 luni, ea a aflat ca nu va avea un singur copil, ci ca va aduce pe lume gemeni.Sarcina a decurs perfect normal pana la controlul de 6 luni, cand a fost din nou la o ecografie. In momentul in care s-a apucat sa ii scaneze abdomenul, doctorul a avut un soc: a descoperit cu stupoare ca tanara nu purta in pantece gemeni, ci 5 fetusi.Medicul s-a blocat, deoarece nu se mai confruntase cu asa ceva si, pentru cateva minute, i-a fost frica sa mai puna mana pe abdomenul viitoarei mamici. Ulterior a alertat tot personalul spitalului, iar o comisie de 8 medici a fost realizata pentru a se ocupa de acest caz.Riscurile erau foarte mari, atat pentru viitoarea mamica, cat si pentru bebelusi, motiv pentru care orice decizie trebuia analizata pe toate partile. Din fericire totul s-a terminat cu bine.Atat copiii nascuti, cat si mamica sunt perfect sanatosi si se simt foarte bine.- See more at: http://www.kanald.ro/stia-ca-o-sa-nasca-gemeni-si-s-a-dus-la-control--ca-sa-vada-cum-merge--sarcina--cand-i-a-pus-aparatul-pe-burta-si-a-vazut-ce-era-in-interior---medicul_65747.html#sthash.nctrQZec.dpuf