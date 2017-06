Blocuri Cluj

Potrivit unui studiu realizat de RE/MAX Romania, parte a liderului mondial in real-estate şi franciza numarul 1 la nivel global pe acest segment, anul 2016 a adus schimbari majore in planul tranzactionarilor imobiliare, fiind considerat de specialisti cel mai bun an de la declansarea crizei economice. Astfel, volumul de vanzari in imobiliare a crescut cu 35%, comparativ cu anul 2015, in timp ce inchirierile au luat avant mai ales in principalele orase din tara, pentru ca, pe segmentul de retail, nivelul livrarilor sa se majoreze cu 40%, in raport cu 2015.

In ceea ce priveste zonele cu cel mai mare interes pe segmentul imobiliar, conform studiului RE/MAX, Bucuresti, Cluj, Brasov, Sibiu, Ilfov, Timisoara, Oradea si Arad s-au situat pe primele pozitii. Astfel, aproximativ 58% din respondentii la studiu au confirmat un interes imobiliar in zona Clujului, cu mult peste interesul declarat pentru Bucuresti (21%). Topul este continuat de Brasov, cu aproape 5%, si Arad cu putin peste 4%.

In ceea ce priveste interesul major aratat pentru Cluj-Napoca, acesta poate fi argumentat prin faptul ca aici se inregistreaza si cele mai scumpe locuinte - in medie 1.214 euro pe metru patrat in anul precedent, in crestere cu 13% fata de 2015.

Raportat la Capitala, anul trecut s-a remarcat o crestere a volumului de tranzactii pentru sectorul spaţiilor industriale si logistice, cu livrari de aproximativ 380.000 mp in anul 2016, tendinta pastrandu-se si in acest an.

O zona cu o cerere mare de locuinte noi, ca efect al fortei de munca atrasa din alte zone, este Sibiul. Finalizarea parcurilor industriale din zona vor genera in urmatorii ani peste 3.000 de locuri de munca si, astfel, noi cereri de locuinte pentru persoanele care urmeaza sa se relocheze aici. Cererea mare de locuinte este confirmata si de interesul major pentru inchirieri - un imobil oferit spre inchiriere fiind ocupat in medie in 12 ore de la publicarea unui anunt.

Pe de alta parte, spre deosebire de Bucuresti sau Cluj, Timisoara inregistreaza o crestere a ofertei in zona imobiliara in sincron cu cererea si preturi sub cele vehiculate in orasele amintite. Aici, locuinţele vechi s-au apreciat cu 1,1% in ianuarie, faţa de decembrie 2016, iar cele noi s-au ieftinit cu 2,3%, de la 1.056 la 1.032 de euro/mp.



In acelasi timp, in Brasov este preconizata o crestere a preturilor pentru locuinte, o analiza realizata la inceputul anului 2017 indicand o crestere a preturilor apartamentelor vechi cu 2,3% si cu 2% a celor noi.

Piata imobiliara din Bucuresti in 2016 - 77% din tranzactii, realizate pe segmentul rezidential

In ceea ce priveste piata imobiliara din Bucuresti in 2016, studiul RE/MAX arata ca majoritatea investitorilor pe segmentul de piata rezidential au bugetele intre 70.000 - 120.000 euro. Acestia se impart in investitorii ce acceseaza credite tip „prima casa", se orienteaza, in general, pe achizitia de apartamente cu 2 camere sau garsoniere si au expectante de randamente de aproximativ 4-5%/an, sau investitorii cu bugete de peste 75.000 euro si pana in aproximativ 120.000 euro, ce isi indreapta atentia catre zona centrala sau zona de Nord, avand ca si investitie „target" proprietati micute, dar cu randamente de 5-6%.

„Destul de slab reprezentat, dar totusi prezent in piata, este investitorul cu bugete de peste 120.000 euro, care pot ajunge chiar si pana la 400.000 euro. Acesta are in vizor segmentul rezidential si este interesat, de regula, de inchiriere pentru o perioada de timp limitata, de cativa ani, dupa aceea urmand sa se mute in respectiva proprietate", a declarat Madalina Vasile, Broker Owner la RE/MAX Properties din Bucuresti.

Astfel, conform datelor companiei, 77% din tranzactiile realizate anul trecut pe piata din Bucuresti au fost cele rezidentiale, urmate, cu un procent de 18%, de cele comerciale.

Cea mai folosita metoda de plata in 2016, in real estate

In ceea ce priveste metoda de plata folosita cel mai mult in anul 2016, respondentii studiului RE/MAX au indicat creditele ipotecare ca fiind cele mai avantajoase mijloace de finantare pentru o tranzactie imobiliara - dupa finantarea din venituri proprii/economii.

In ceea ce priveste 2017, nucleul creditarilor ipotecare va fi definit in continuare de programul guvernamental „Prima casa", specialistii asteptandu-se la mentinerea unui interes major pentru acest sistem de creditare. O alta tendinta a anului in curs este definita si de orientarea bancilor catre companii in sensul flexibilizarii sistemelor de creditare pentru acestea din urma.