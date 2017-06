SURSE - Liviu Dragnea i-a decis soarta lui Grindeanu: DECIZIA din Comitetul Executiv

Grindeanu

Surse din conducerea PSD ne-au explicat ca Liviu Dragnea a luat decizia de a-l mazili pe Sorin Grindeanu, dar aceasta misiune nu este una tocmai facila, daca premierul se agata de scaun.In PSD circula mai multe scenarii, toate conducand spre aceeasi concluzie: mazilirea lui Sorin Grindeanu. In scenariul cel mai simplu, in Comitetul Executiv se va citi analiza Guvernului, iar premierul va intelege ca nu mai are sprijin politic si isi va anunta retragerea. Aceasta ar fi solutia cea mai simpla, care ar rezolva intreaga ecuatie, pentru ca odata cu demisia premierului pica intreg Guvernul.Un al doilea scenariu este cel in care premierul va refuza demisia, in ciuda faptului ca partidul ii retrage sprijinul politic. In aceasta situatie, surse din PSD ne-au precizat ca ministri isi vor activa demisiile in alb depuse la partid si il vor lasa pe Grindeanu singur in Palatul Victoria. Gestul ministrilor nu va produce efecte juridice, dar din punct de vedere politic va insemna un afront adus premierului.Un refuz al lui Grindeanu va da nastere unei serii de evenimente, care ar putea culmina inclusiv cu o motiune de cenzura depusa de PSD impotriva propriului Guvern. Este foarte greu de crezut ca vom ajunge in aceasta situatie, dar este o varianta de luat in calcul.Surse din PSD ne-au explicat ca intreaga conducere a partidului se asteapta ca premierul Sorin Grindeanu sa cedeze in fata asaltului venit din partea colegilor de partid, pentru ca altfel viitorul sau politic va fi compromis total in interiorul PSD. Cu o retragere strategica acum, in viitor Grindeanu ar putea profita de noile oportunitati care ii apar.Sedinta Comitetului Executiv al PSD va incepe de la ora 16.00, la Palatul Parlamentului.