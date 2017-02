Surse: Ministrul Justitiei si-ar putea prezenta demisia, duminica

"Am luat, dupa aceste zile, cateva decizii. Prima, maine vom face in regim de urgenta o sedinta de guvern pentru abrogarea acestei ordonante. (...) Folosesc termenul 'abrogare'. (...) Am vazut dezbateri inclusiv din acest punct de vedere. E termenul folosit de catre Administratia Prezidentiala, atunci cand ne-a cerut sa abrogam aceasta ordonanta. Vom gasi calea legala, abrogarea, prorogare, ca sa nu intre in vigoare aceasta ordonanta", a declarat, sambata seara, premierul Grindeanu.Prim-ministrul a precizat ca nu doreste ca Romania sa fie dezbinata.