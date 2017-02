Surse: Ordonanta 13 va fi abrogata

Grindeanu

"O sa propun o solutie de stingere a conflictului pe care sper s-o accepte premierul in legatura cu OUG. Eventual se poate vorbi chiar de abrogarea OUG, daca premierul accepta"Presedintele PSD a anuntat ca se va intalni cu liderii coalitiei, pentru a discuta pe acest subiect.Articol in curs de actualizare.