Grindeanu 1

se asteapta la o executie publica in-ulde miercuri, potrivit unor surse citate de Antena 3.In sedinta social-democratilor se va spune ca, din programul de guvernare, nu toate masurile au fost indeplinite.”Nu vreau ca PSD sa plece de la guvernare”, ar fi spus seful Executivului.De asemenea,a mai spus ca Guvernul este al Romaniei, nu al PSD.Este o zi decisiva, miercuri, in PSD, iar premierul Sorin Grindeanu si-a anulat programul oficial, pentru a doua zi consecutiv, urmand sa participe la Comitetul Executiv al PSD.Oamenii lui Liviu Dragnea i-au cerut lui Sorin Grindeanu sa plece, potrivit unor surse citate de Antena 3, insa premierul a refuzat.Administratia Prezidentiala transmite ca, pana in prezent, Klaus Iohannis nu a discutat despre remanierea guvernamentala cu Liviu Dragnea.Raportul evaluarii ministrilor si a guvernului a fost finalizat de cateva zile, iar acesta va fi prezentat in sedinta Comitetului executiv al PSD, unde se va transa intre cele doua posibilitati vehiculate: remaniere sau schimbarea intregului Executiv.