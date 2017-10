T​ ​Gym​ ​pregăteşte​ ​o​ ​nouă​ ​ediţie​ ​“SuperFit​ ​Games”

Fitness

După succesul ediţiilor anterioare, T Gym pregăteşte o nouă provocare pentru toţi pasionaţii de sport - competiţia "SuperFit Games".

"T Gym SuperFit Games" este o competiție sportivă ale cărei exerciții au la bază mișcări funcționale variate, executate la intensitate mare, cu scopul de a testa rezistenţa cardiovasculară și musculară, forța, flexibilitatea, coordonarea, agilitatea, echilibrul și precizia participanților.

Competiţia va avea loc pe data de 18 noiembrie, începând cu ora 09:00, pe Strada Miko Imre 13, la sediul T Gym. De-a lungul zilei, concurenţii vor fi jurizaţi de către Tiberiu Băiţă (Director Organizatoric şi Arbitru principal) - CrossFit Judge certificat, Personal Trainer Level 2, Antrenor certificat Postural Alignment, Surface Free Trainer - Raluca Magdaş (Director Organizatoric Adjunct, Arbitru principal) - CrossFit Judge certificat, Personal Trainer Level 2, Certifcare RockTape - FMT Basic + Performance (taping kinesiologic), Trainer TRX Certificat - Valentin Ignat (Arbitru principal) - CrossFit Judge certificat, Trainer CrossFit Level 1, Personal Trainer Level 2, Surface Free Trainer, Trainer certificat Fight Klub - Bag Box & Khai-B, Mihai Căluşer (Arbitru) - CrossFit Judge certificat, Personal Trainer Level 2, Antrenor certificat Postural Alignment, Surface Free Trainer, Bilegan Cristian (Arbitru)- CrossFit Judge certificat, Personal Trainer Level 2, Surface Free Trainer, Andrei Chiorean şi Iacubovici Oana(Arbitri)- CrossFit Judge certificati, Personal Traineri.

Premiile oferite în cadrul competiţiei sunt: Locul 1 - 500 de euro, Locul 2 - 300 de euro, Locul 3 - 100 de euro.

Taxa de înscriere este de 75 de lei şi include un KIT special pregătit pentru toţi participanţii. Indiferent de locul obţinut, toţi participanţii vor primi o diplomă şi o medalie pentru a-şi aminti de participarea lor la „T Gym SuperFit Games".

În plus, toţi susţinătorii participanţilor care vor fi prezenţi la competiţie în data de 18 noiembrie vor primi din partea organizatorilor 24 de ore de acces gratuit la T Gym.

"Obiectivul T Gym SuperFit Games este de a promova spiritul competitiv şi autodepăşirea, antrenamentele funcţionale personalizate în stilul T Gym, dar şi conştientizarea beneficiilor de a introduce sportul ca şi obicei cotidian.

În plus, concursul nostru oferă oportunitatea celor care vor lua parte să interacţioneze cu persoane care împărtăşesc un stil de viaţă activ şi sănătos. După succesul avut la ediţiile trecute, acum vrem şi trebuie să ridicăm ștacheta. Probele vor fi de nivel mediu, astfel încât să poată fi făcute în siguranţă de oricine.

Garantăm la final o stare de bine în rândul concurentilor, indiferent de locul ocupat la final. Nu pot incheia fără să mulţumesc sponsorilor şi partenerilor noştri pentru susţinere.", a declarat Tiberiu Băiţă, Director Organizatoric şi Arbitru principal "SuperFit Games".

Înscrierile în competiţia "T Gym SuperFit Games" se pot face până pe data de 11 noiembrie prin accesarea acestui formular, prin sms la numerele de telefon 0756.831.946 sau 0752.925.031 sau direct la sala T Gym.

Despre T Gym

Devotamentul, profesionalismul și gândirea "out of the box" sunt doar câteva dintre caracteristicile sălii. Pe principiul "Train insane or remain the same", la T Gym antrenamentele sunt aduse la un alt nivel, înlocuindu-le pe cele convenționale. Mai mult, T Gym nu înseamnă doar o sală de fitness, ci și o comunitate.