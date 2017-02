Tanara jurista din Cluj, in cursa pentru titlul de femeia anului. Vezi cum o putem ajuta

Bianca Deac

Clujeanca Bianca Deac, desemnata de Revista Avantaje ca fiind una dintre cele mai active personalitati in anul 2016, in calitate de aparatoare si promotoare a drepturilor femeii, dar si de promotor al unor importante proiecte de advocacy si prevenirea violentei asupra femeilor. Implicarea ei a reusit sa aduca o noua perspectiva in domeniul activismului impotriva violentei domestice, ca recunoastere a acestei activitati, revista Avantaje a nominalizat-o la Premiile Femeia anului in categoria ,,Proiecte de advocacy si prevenirea violentei asupra femeilor''.

Este una dintre cele mai active militante pentru drepturile femeilor in Romania, implicata atat in activitatea mai multor organizatii nonguvernamentale care lupta impotriva violentei domestice, dar si intotdeauna alaturi de organizatiile care promoveaza voluntariatul in comunitatea clujeana.

De numele ei se leaga Campania ,, Violenta in familie, de la lege la realitate'', prima de acest fel din Romania. Campania s-a axat pe analizarea fenomenului violentei emotionale, care este greu de depistat si probat, consecintele si impactul acestor actiuni fiind mult mai grave decat se poate credea initial. Abuzul emotional este considerata cea mai dureroasa forma de violenta si cel mai daunator mod de distrugere a stimei de sine, si creeaza rani ce se vindeca, de cele mai multe ori, mult mai greu decat cele ale violentei fizice.

Realizatoare a emisiunii Voluntar pentru societate a lansat de curand Campania Voluntar de Cluj. Printre obiectivele proiectului, se numara amplificarea spiritului de solidaritate precum si crearea de parteneriate pentru ca astfel sa intelegem cu totii ce inseamna sa daruiesti fara sa vrei ceva in schimb, sa ajuti voluntar comunitatea in care traiesti si de ce nu sa inveti ca te poti implica mai mult in activitati voluntare in folosul comunitatii clujene.

De 19 ani, Revista Avantaje promoveaza femeile care transforma obisnuitul in remarcabil. In acest an Gala Femeia Anului 2016, va avea loc in luna martie la Bucuresti. Ca in fiecare an, evenimentul aduce in lumina reflectoarelor femei obisnuite cu povesti neobisnuite, eroine anonime care prin initiativele lor fac din lumea in care traim o lume mai buna, dar si persoane publice implicate in activitati caritabile.

La aceasta categorie mai sunt nominalizate Inna, Roxana Dobre Iliescu, Ana Maria Ciobanu si Oana Sandu, Irina Costache.

Intra pe http://avantaje.ro/femeia-anului/voteaza/5/6#menuWrap si voteaza Femeia Anului 2016! Propunerile au fost facute de catre cititoarele Avantaje. Au fost alese femei care, prin pasiune si tenacitate, reusesc sa-i inspire pe ceilalti si sa ajute semenii aflati la nevoie!

NU UITA! Votul se inregistreaza doar daca dai click pe butonul din partea de jos a paginii si completezi formularul.