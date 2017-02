Tariceanu va fi judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului. Ce pedepse risca

Presedintele Senatului este acuzat de savarsirea infractiunilor de marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului.Judecatorii au mentinut o decizie a unui alt complet, care a respins, in noiembrie 2016, toate cererile si exceptiile formulate de Calin Popescu-Tariceanu, fiind constatata legalitatea rechizitoriului intocmit de DNA.Urmeaza ca ICCJ sa fixeze un termen pentru inceperea judecarii pe fond a dosarului.Daca va fi gasit vinovat, al doilea om in stat poate primi intre 6 luni si trei ani de inchisoare pentru prima acuzatie si pana la 5 ani pentru a doua suspiciune.Calin Popescu-Tariceanu a fost trimis in judecata de DNA pe 7 iulie 2016 pentru savarsirea infractiunilor de marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului.In acelasi dosar, Dorin Marian, fost consilier prezidential in timpul mandatului lui Emil Constantinescu si fost sef al Cancelariei premierului Tariceanu, este acuzat de marturie mincinoasa.Conform DNA, in cadrul actelor de cercetare in dosarul privind retrocedarea nelegala a unei suprafete din Padurea Snagov si a Fermei Baneasa, Tariceanu a facut, sub juramant, la data de 15 aprilie 2016, declaratii necorespunzatoare adevarului cu privire la aspecte esentiale ale cauzei asupra carora a fost intrebat si nu a spus tot ce stie in legatura cu imprejurari esentiale, urmarind prin aceasta impiedicarea/ ingreunarea tragerii la raspundere penala a inculpatilor cercetati in dosarul trimis in judecata.Astfel, Tariceanu a sustinut in mod nereal ca nu a avut cunostinta despre retrocedarea catre Paul Philippe Al Romaniei a unor suprafete de teren in Baneasa (fosta ferma regala) si Snagov (trunchiul de padure Fundul Sacului), despre implicarea inculpatilor Tal Silberstein, Beny Steinmetz, Moshe Agavi si a altor persoane in procedurile de retrocedare si nici despre actele de vanzare-cumparare vizand aceste bunuri.Calin Popescu-Tariceanu este acuzat ca a mai facut declaratii necorespunzatoare adevarului si nu a spus tot ce stie in legatura cu relatia avuta cu inculpatii Tal Silberstein, Dan Catalin Andronic si Remus Truica, cu intalnirile si discutiile purtate cu acesta din urma referitor la taxele notariale privind tranzactionarea imobilelor mentionate si modalitatea de dobandire si valorificare a bunurilor revendicate."In acelasi context, inculpatul a mai precizat ca nu a avut o relatie apropiata cu inculpatul Marcovici Marius, ascunzand totodata ca are cunostinta de relatia acestuia din urma cu inculpatul Tal Silberstein. Totodata, inculpatul Popescu Tariceanu Calin Constantin Anton a afirmat in mod nereal ca nu l-a prezentat/ introdus pe Tal Silberstein altor politicieni din Romania", spun procurorii.Dorin Marian este acuzat ca, in contextul instrumentarii aceleiasi cauze, a facut, la data de 28 aprilie 2016, declaratii necorespunzatoare adevarului si nu a spus tot ce stie in legatura cu angajarea lui Marius Andrei Marcovici, in calitate de consilier personal la Cancelaria prim-ministrului Calin Popescu-Tariceanu, urmare a intelegerii acestuia din urma cu Tal Silberstein. Dorin Marian a afirmat in mod nereal, spun procurorii, ca nu cunostea activitatea si atributiile de serviciu ale lui Marcovici, in conditiile in care acesta din urma era cunoscut in cercurile politice drept "omul lui Tal".