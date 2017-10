Temperaturi de vara in plina toamna. Cat de cald va fi in urmatoarele zile

vreme frumoasa

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

Vremea va fi calda. Cerul va fi mai mult senin, iar vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in zona inalta de munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 17 si 26 de grade, cu cele mai ridicate valori in Oltenia, iar cele minime se vor situa, in general, intre 4 si 12 grade. Dimineata si noaptea, local in regiunile nord-vestice si centrale si izolat in rest, va fi ceata.Vremea se va mentine calda. Cerul va fi mai mult senin, iar vantul va sufla slab si moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, in general, intre 20 si 27 de grade, cu cele mai ridicate valori in sud-vest, iar cele minime se vor situa intre 5 si 15 grade, mai scazute in estul Transilvaniei, spre 1-2 grade. Dimineata si noaptea, pe arii restranse in zonele joase va fi ceata.Vremea va fi in continuare calda. Cerul va fi mai mult senin, iar vantul va sufla slab si moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 19 si 27 de grade, cu cele mai ridicate valori in vestul tarii, iar cele minime se vor incadra intre 5 si 15 grade, mai scazute in depresiunile din estul Transilvaniei, spre 0 grade. Dimineata si noaptea, in zonele joase de relief, pe arii restranse va fi ceata.