„Teo Trandafir este gravida”. Dezvaluirea a fost facuta in direct la tv

Teo Trandafir

". Aceasta a fost afirmatia facuta de Bursucu', in direct la tv. Evident, ca totul a fost o gluma, insa dezvaluirea a luat prin surprindere pe toata lumea si a determinat-o pe prezentatoarea tv sa reactioneze imediat.„Teo Trandafir este gravida", a spus acesta in emisiune. In spirit de gluma Bursucu' a spus ca Teo Trandafir este insarcinata, ca a visat el acest lucru. Teo i-a dat replica imediat si glumind a spus ca oricum, copilul nu este al lui.Recent, Teo Trandafir a fost acuzata ca nu e o mama spirituala buna pentru copiii pe care i-a crestinat. Cel care a reactionat dur pe contul de socializare, este Ionut Tanase, castigatorul de la „Dansez pentru tine".