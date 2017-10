Testul pe care si unii profesori de matematica il pica! 90% din cei care l-au facut au raspuns gresit!

test

Fotografia cu exercitiul simplu de matematica a fost share-uit peste tot in lume si a devenit unul controversat. Acesta presupune un exercitiu simplu, atat de matematica cat si de logica. Avand in vedere simplitatea rezolvarii lui, multi au ramas blocati si s-au dat batuti.Ati facut greseala de a inmulti mai intai 1 x 0 si apoi sa adunati restul de pe fiecare rand pana cand ati ajuns la rezultatul final 12?Ne pare rau, insa nu acesta este modul corect de a rezolva aceasta ecuatie. Motivul din spatele acestui calcul simplu este ca nu exista simboluri de calcul (precum plus sau minus) la finalul primelor doua linii. Asadar, nu exista niciun motiv sa presupunem ca fiecare dintre aceste linii fac parte din aceeasi ecuatie.Matematica este o logica simpla si nu putem presupune lucruri care nu sunt mentionate. Cum nu exista semne la sfarsitul primelor doua linii, acestea nu sunt ecuatii, ci doar expresii.Ca rezultat, singura ecuatie reala este ultima linie.1 + 1 x 0 + 1 = 2.