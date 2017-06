Cei doi s-au despartit in perioada cand prezentatoarea TV era insarcinata, iar de cand micutul David s-a nascut, Mitrea nu l-a vazut decat in fotografiile din ziare. Sportivul sustine ca are un motiv intemeiat.Cu toate ca pe timpul sarcinii Andreea Mantea parea ca este dispusa sa faca orice sacrificiu si compromisuri pentru ca ea si Cristi Mitrea sa formeze o familie fericita pentru fiul lor, intre timp, lucrurile au luat o turnura neasteptata, iar nimeni nu a inteles de ce.Atat prietenii brunetei, dar si ai sportivului i-au reprosat acestuia ca atitudinea lui nu este una corecta si ca micutul nu are nici cea mai mica vina pentru neintelegerile dintre ei. In replica, Mitrea le-a motivat apropiatilor ca fosta logodnica l-a asigurat ca David nu este copilul lui, iar el a luat-o ca atare. Mai mult, ar fi mentionat ca el nu i-a specificat Andreei ca isi doreste un urmas, ci ca a fost pus in fata faptului implinit. Conform spuselor sale, Mitrea considera ca un copil trebuie programat, dupa ce parintii si-au facut planuri impreuna, dupa o perioada de relatie, nu asa pe repede inainte.Desi Andreea a afirmat mereu ca David este fructul iubirii dintre ea si Cristian Mitrea, se pare ca exista un alt adevar la mijloc. Din dorinta de a nu depinde din punct de vedere legal de tatal fiului ei, mai precis, nefiind casatoriti, ar fi avut nevoie mereu de procura sau alte acte pentru a putea pleca cu fiul ei in vacante in afara tarii, Andreea nu l-a lasat pe luptator sa-si recunoasca fiul in acte.Andreea a luat aceasta masura dupa ce, in ultimul trimestru de sarcina, fostul iubit nu s-a interesat catusi de putin de soarta ei si a bebelusului, iar cand s-a nascut, nici macar nu s-a obosit sa vina la spital sa-i vada. Se pare ca pentru Mitrea a fost o mare usurare caci, acum, la aproape un an de la nasterea lui David, nici macar nu a vrut sa se asigure daca este sau nu fiul lui.In schimb, bruneta, care nu i-a interzis sportivului sa vina sa-l vada pe micut, a trait oarecum cu teama ca acesta va face un test ADN, in urma caruia ar fi fost obligata sa-l lase sa-si recunoasca oficial fiul si sa imparta custodia.