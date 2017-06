TOATE FEMEILE trebuie sa stie asta: cum DEZINFECTEZI rufele fara sa le speli la 90 de grade!

cum dezinfectezi rufele

Dezinfectarea hainelor este extrem de importanta, mai ales daca ai copii mici si iti doresti sa ii feresti de pericole.

Bacteriile si virusurile se pot ascunde in haine si in lenjerie asa ca dezinfectarea hainelor are un rol esential in mentinerea sanatatii tale si a familiei tale. Spalarea hainelor la temperaturi foarte ridicate le poate degrada insa exista metode la fel de eficiente, insa mult mai putin daunatoare, pe care le poti folosi pentru a curata in profunzime hainele fara a accelera uzarea materialelor.

Enterovirusul, virusul varicela-zosterian, virusul hepatic A si virusul hepatic B, precum si herpesul sunt doar cateva exemple de agenti patogeni care pot cauza boli serioase. Virusurile si bacteriile sunt transmise de la o persoana la alta prin contactul fluidelor corporale, care pot fi prezente si pe haine asa ca dezinfectarea tesaturilor nu trebuie neglijata.

Foloseste produse dezinfectante pe baza de ulei de pin - un asemenea produs are efecte antibacteriene si dezinfecteaza hainele, oferind totodata o aroma placuta si persistenta acestora. Dezinfectantul pe baza de ulei de pin trebuie folosit inca de la inceputul ciclului de spalare si poate fi utilizat atat in apa calda, cat si in apa rece.

Foloseste apa oxigenata si borax - peroxidul de oxigen, adica apa oxigenata, poate fi folosita in combinatie cu borax pentru dezinfectarea tesaturilor. Acest amestec inlocuieste clorul, care este agresiv cu pielea si poate declansa reactii alergice. Amesteca 4 cani de apa oxigenata cu 1 cana de borax si pune amestecul in cuva masinii de spalat. Foloseste si detergent, in cantitatea pe care o utilizezi de regula.

Foloseste otet - otetul, dezinfectant natural, poate curata bacteriile si virusurile din tesaturi. Pentru ca otetul sa isi faca treaba, foloseste ½ cana de otet in timpul ciclului de clatire.

Extractul din seminte de grepfrut - acest extract este un dezinfectant natural extrem de eficient. Este suficient sa folosesti 1 lingurita de extract din seminte de grepfrut in timpul clatirii hainelor.

Foloseste ulei de arbore de ceai - uleiul de arbore de ceai 100% natural este eficient atunci cand vine vorba despre dezinfectarea tesaturilor. Foloseste 2 lingurite de ulei din arbore de ceai in timpul ciclului de spalare, alaturi de detergent.

Intinde rufele la soare - lumina soarelui are efecte dezinfectante extrem de puternice asa ca poti intinde rufele pe sarma in bataia razelor de soare, pentru a indeparta bacteriile si virusurile. Radiatiile UV reusesc, in numai 30 de minute, sa ucida bacteriile.

Spala la temperaturi de 50 de grade - majoritatea bacteriilor sunt ucise la temperaturi de 50 de grade, insa exista si bacterii care sunt ucise la temperaturi de 70 de grade, precum Candida albicans.

Foloseste un uscator de rufe - uscatorul de rufe nu numai ca usuca hainele, insa are si rolul de a le igieniza tesaturile.

- calcatul hainelor este si el eficient atunci cand vine vorba despre uciderea patogenilor. Expunerea tesaturilor la aerul cald emanat de fierul de calcat are un rol dezinfectant. Calca cu atentie fiecare portiune a pieselor vestimentare daca vrei sa te bazezi pe efectul dezinfectant al fierului de calcat.