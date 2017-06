Tomac: Am primit informatia ca Dragnea va propune un premier de la UDMR. Kelemen Hunor: A tras ceva pe nas?

Kelemen Hunor

"La mai bine de jumatate de an de guvernare, dupa ce s-a prezentat in fata propriilor colegi cu un plic in alb si le-a cerut un vot de incredere fara sa stie pe cine voteaza, mi s-a parut un lucru extrem de grav si sper ca nu se confirma, insa daca domnul Dragnea va propune un prim-ministru de la UDMR e o chestiune care deja depaseste imaginarul in politica", a spus Tomac, marti, la Parlament, citat de Mediafax.Intrebat de unde are aceasta informatie, Tomac a spus ca ea este vehiculata de colegi parlamentari inclusiv din PSD."Am auzit informatia discutand cu colegi din Parlament, inclusiv cu o parte din PSD. E o informatie pe care am primit-o acum putin timp, mi s-a parut extrem de ingrijoratoare. Daca domnul Dragnea nu mai are incredere in propriii colegi, nu cred ca este o solutie sa vina cu o propunere de la UDMR", a sustinut Tomac.El a aratat ca nu a auzit de un nume, ci doar de aceasta varianta cu premier UDMR pe care o vehiculeaza colegi parlamentari.Presedintele UDMR,, a declarat, marti, ca nu a primit nicio invitatie oficiala de la PSD sau de la liderul PSD Liviu Dragnea a intra la guvernare, el mentionand ca nu au existat discutii nici oficiale, nici neoficiale pe aceasta tema si ca nu comenteaza speculatiile din acest moment."Nu am primit invitatia oficiala de a intra la guvernare. Exista o coalitie, cu Guvern, cu premier cu tot. Ar fi extrem de incorect sa intru in specualtii despre ce se va intampla", a spus Kelemen Hunor.El a mai aratat ca Guvernul nu poate cadea decat prin motiune de cenzura."De ce sa cada Guvernul? Are majoritate. Cineva a dorit sa introduca motiune de cenzura? Altfel nu cade Guvernul, doar prin motiune de cenzura", a spus liderul UDMR.Intrebat despre declaratia lui Tomac, Kelemen Hunor a replicat ca nu discuta variante, ci fapte. El a calificat afirmatiile lui Tomac ca fiind "grave".Despre presedintele executiv al PMP, acesta se intreaba daca "a tras ceva pe nas": "L-ati intrebat pe domnul Tomac ce a fumat astazi dimineata? Si cu un aer grav a anuntat acest lucru. A tras ceva pe nas? E grav cand un lider de partid, cu un aer atat de grav, vorbeste prostii", a declarat Hunor."Si membrii UDMR sunt la fel de cetateni romani ca si domnul Tomac. Nu trebuie sa se uite domnul Tomac la noi ca la o catastrofa naturala", a adaugat Kelemen Hunor.Liderul PSD, Liviu Dragnea, s-ar fi intalnit luni seara, la sediul PSD din Baneasa, cu premierul Sorin Grindeanu, dupa ce acesta s-a intors in tara din Croatia, si i-a solicitat sa demisioneze, invocand nerealizarea Fondului suveran de investitii, premierul respingand cererea, potrivit unor surse.Dragnea a convocat pentru miercuri CExN al PSD, unde se vor lua o serie de decizii ca urmare a finalizarii Raportului de evaluare a activitatii Guvernului.Surse politice au aratat ca Dragnea ia in calcul schimbarea intregului Cabinet Grindeanu, prin retragerea sprijinului politic de catre CExN.