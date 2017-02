Toti soferii incremenesc cand o vad coborand din masina

E inalta, supla, bruneta, cu forme de invidiat, iar in timpul liber este fotomodel de lenjerie intima. Atunci cand nu e la sedinte foto, Samantha Sepulveda (32 de ani) da cu infractorii de pamant. Da, ati citit bine! Bunaciunea asta este politista in New York.



Cand nu imbraca uniforma de politista, Samantha se dezbraca in lenjerie intima si pozeaza ca model. Pagina ei de Instagram este plina de fotografii sexy, spre incantarea prietenilor virtuali. Bruneta are aproape 135.000 de urmaritori pe contul de socializare, care nu mai contenesc cu laudele.



Samantha este incredibil de sexy si pozeaza ca o profesionista. Tanara din Freeport, Long Island, castiga 143.000 de dolari pe an, potrivit site-ului guvernului new-yorkez, doar din faptul ca prinde infractori, informeaza nypost.com.

Din fericire, are acordul sefilor ei si pentru jobul part-time care ii rotunjeste considerabil veniturile.



Sepulveda a devenit politista in 2010, iar trei mai tarziu a inceput si sedintele foto. Bruneta arata traznet si-n uniforma, iar infractorii se “topesc” cand o vad.



„Le pun catusele vorbesc cu ei tot mereu, pentru ca nu vor sa se bata cu mine”, a declarat tanara pentru New York Times. „Poti sa ma arestezi oricand”, este o alta gluma pe care Samantha o aude-o frecvent de la infractori.





Galerie Foto

Distribuie:

Incarc...

Din aceeasi categorie

Mica publicitate