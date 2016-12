Droguri

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Salaj au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului V. I., pentru savarsirea infractiunilor de trafic ilicit de droguri de risc, introducere in tara fara drept de droguri de risc si consum ilicit de droguri de risc.

Potrivit procurorilor, in cauza exista suspiciunea rezonabila ca incepand cu anul 2016, inculpatul V.I., in varsta de 36 de ani, a comercializat cantitati insemnate de cannabis si rezina de cannabis, respectiv droguri de risc unor tineri de pe raza judetelor Caras Severin, Satu Mare, Cluj, Alba si Salaj contra unor sume cuprinse intre 30.000-50.000 lei/ kilogram.

In urma cercetarilor efectuate in cauza a rezultat faptul ca in cursul anului 2016, inculpatul Vita Ionica a achizitionat din Spania autoturisme second-hand contra unor sume cuprinse intre 100-1.000 euro, in care a disimulat diferite cantitati de cannabis si rezina de cannabis. Ulterior, autoturismele erau introduse in tara si vandute la preturi cuprinse intre 5.000-10.000 euro, in realitate plata facandu-se pentru cantitatea de droguri achizitionata.

Din cercetari a rezultat ca aceste cantitati de droguri care erau introduse in tara prin intermediul autoturismelor second-hand erau valorificate unor persoane de pe raza judetelor Caras Severin, Alba si Salaj.

La data de 23.12.2016 inculpatul Vita Ionica a intrat in tara cu un autoturism inmatriculat in Spania, prin punctul de frontiera Cenad, jud. Arad, avand disimulat in spatiul destinat rotii de rezerva cantitatea de aproximativ 600 grame hasis. La aceeasi data, in jurul orelor 20:00, in timp ce se afla in incinta unei benzinarii din orasul Teius, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Salaj impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Salaj l-au surprins in flagrant pe inculpatul Vita Ionica in timp ce oferea spre vanzare cantitatea de droguri in schimbul sumei de 18.000 lei.

La data de 24.12.2016 Tribunalul Salaj a dispus arestarea preventiva a inculpatului Vita Ionica pentru o perioada de 30 de zile.