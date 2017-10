Traficantii de pastile MDMA, lasati in libertate de Tribunalul Cluj

s604x0 Captura de droguri la Cluj

Visciglia David-Giacomo-Oliver, Bouchraiet Mabrouk si Chirila Dumitru Daniel, presupusii traficanti de droguri trimisi in judecata pentru trafic de droguri de mare risc, au fost lasati saptamana trecuta in libertate, magistratii Tribunalului Cluj inlocuind in ceea ce-i priveste masura arestului la domiciliu cu cea a controlului judiciar.

Potrivit incheierii instantei, acestia vor fi obligati sa informeze de indata organul judiciar care a dispus masura si a celui in fata caruia se afla cauza cu privire la schimbarea locuintei, se prezinte la IPJ Cluj - Biroul Supravegheri Judiciare - organ de politie desemnat cu supravegherea lor, conform programului de supraveghere intocmit de organul de politie sau ori de cate ori sunt chemati. De aseemenea acestia nu vor putea sa depaseasca limita teritoriala a localitatii Cluj Napoca, decat cu incuviintarea prealabila a instantei de judecata, precum, si sa nu se apropie de ceilalti inculpati cercetati in cauza sau de martorii si sa nu comunice cu acestia direct sau indirect, pe nicio cale.

In urma cu aproximativ un an, procurorii DIICOT dispuneau retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor Visciglia David-Giacomo-Oliver, Bouchraiet Mabrouk, Chirila Dumitru Gabriel si Chivu Andrei Flavius pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc si efectuare de operatiuni fara autorizatie prealabila cu produse stiind ca acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive.

Potrivit anchetatorilor, in perioada 2015 - 2016, acestia ar fi efectuat operatiuni cu produse stiind ca acestea sunt susceptibile sa produca efecte psihoactive, in sensul ca au procurat, transportat, stocat si depozitat substante etnobotanice sub forma de prafuri si au distribuit astfel de substante mai multor persoane de pe raza municipiului Cluj.

In urma cercetarilor efectuate in cauza s-a constat ca inculpatii au detinut fara drept in vederea comercializarii droguri de risc si de mare risc. La audieri au fost conduse 39 de persoane.

Cu ocazia perchezitiilor domiciliare efectuate in cauza au fost ridicate 56 de comprimate de MDMA, 256 de comprimate de substanta psihoactiva, 6,3 grame de MDMA, 3 grame de rezina de cannabis, 19,7 grame de cannabis, 0,4 grame amfetamina, 5 doze de LSD si 313,9 grame de substante psihoactive.

