Traian Basescu despre situatia din Romania: Poate fi inceputul unui razboi hibrid

Traian Basescu 1

Fostul presedintea declarat, joi, ca actuala situatie din Romania poate fi inceputul unui razboi hibrid, precizand ca, desi "e greu sa se intample ce s-a intamplat in", acest lucru nu e exclus."E greu ca Romania sa intre intr-un scenariu de tip Ucraina, desi (...) poate fi un tip de razboi hibrid care a aparut in Romania. O spun cu responsabilitatea unui om care intelege procesele. Poate fi inceputul unui razboi hibrid, numai ca, spre deosebire de Ucraina, Romania e in niste structuri euro-atlantice, e greu sa se intample ce s-a intamplat in Ucraina, dar nu e exclus", a afirmatla B1 TV.In opinia sa, atat PSD si Liviu Dragnea, cat si presedintele Iohannis vor sa exacerbeze conflictul. "Am urmarit cu multa atentie discursul de azi al presedintelui Romaniei. Nu e nicidecum indreptat catre o solutie amiabila, catre detensionare, ci dimpotriva, e indreptat catre adancirea tensiunilor si a fracturii in societate. Cred ca si unul, si altul trebuie sa fie responsabili. Adica Dragnea sa introduca o modificare la ordonanta de urgenta in care sa scoata acel plafon de 200.000. (...) Sa o lase libera la aprecierea judecatorilor, daca prin abuzul serviciu s-a produs o paguba de 1 leu, e de 1 leu, dar cu incalcarea legii (...) si nu daca i s-a parut procurorului", a sustinut fostul sef al statului.