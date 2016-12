Traian Basescu detoneaza BOMBA: Sorin Grindeanu va fi REFUZAT! Care sunt MOTIVELE

Traian Basescu

anunta ca presedinteleva refuza, in opinia sa, si a doua propunere a PSD pentru functia de premier. Sorin Grindeanu e acuzat ca ar fi ”omul SRI”, iar La cedat pentru a da un”Daca vrea un proces de ”de--zare” a guvernului ii va fi foarte greu sa accepte aceasta propunere.Eu in locul presedintelui as lua ordinele emise de domnul Grindeanu, cat a fost ministrul Comunicatiilor, sa vedem daca are legatura cu facilitati create pentru institutii de tip SRI sau alte institutii. Eu am spus inainte sa-mi termin mandatul, pentru ca am simtit lucrurile acestea: structurile de informatii au devenit impregnate in toate institutiile statului. Trebuie pus capat acestei extinderi a influentei institutiilor de informatii, iar politicul sa-si faca treaba. Trebuie pus capat extinderii serviciilor. Suntem in fata unei nominalizari care lasa suspiciuni serioase.Nu inteleg de ce Grindeanu a simtit nevoia sa faca cursuri la Academia Nationala de Informatii. Aia nu e scoala de maici. Dragnea a cedat dupa o propunere absolut neinspirata, acum vrea sa dea satisfactie. ”Bine, ma, va pun omul, acum lasati-ma sa fac guvern!”. Nominalizarea actuala e nepotrivita, din nou. Imi e greu sa ma pun in pielea lui. Trebuie pus capat acestui mod de actiona in statul roman.Prima nominalizare a fost o prostie crasa, a doua e o eroare politica. Ea poate fi rezolvata cu ajutorul presedintelui. Dragnea a trimis o propunere pe care serviciile secrete o vor.”, a declarat Traian Basescu la Romania TV.