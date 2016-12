Traian Basescu, mesaj dur pentru Liviu Dragnea de Craciun: ”Un exercitiu de imaginatie...”

Traian Basescu

”Un exercitiu de imaginatie pentru Dragnea si partidul lui1. Sa presupunem ca eu, Traian Basescu, as fi fost in situatia de a propune un Prim-ministru.2. Sa presupunem ca as fi propus numele unei prietene apropiate, chiar al unei finute, cu o excelenta reputatie profesionala, dar cu zero experienta politica, dupa ce toata campania as fi atacat ideea de tehnocrat in guvern si mi-as fi exhibat crestinismul ortodox.3. Sa presupunem ca sotul doamnei propuse de mine ar fi fost sirian, cu cetatenia obtinuta peste rand (precum Omar Haisam - vajnic PSD-ist sirian), simpatizant deschis al organizatiei teroriste Hezbollah, dar si al regimului sirian al lui Bashar al-Assad.Si acum doua intrebari:1. Ce ai fi spus tu, propagandistii PSD , „patriotii” de serviciu, Bolcas, Abraham, Rosca Stanescu, Pelican etc? Probabil ca eticheta de „tradator de neam si tara” ar fi fost una din cele mai blande.2. Ce crezi ca spun aliatii nostri din NATO si UE despre o astfel de desemnare? Cum crezi ca stam cu increderea?Craciun fericit, Dragnea!”, a scris Traian Basescu pe pagina sa de Facebook.