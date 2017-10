Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

Fostul coleg alsi al luia slabit considerabil si si-a schimbat look-ul intr-un mod nu tocmai fericit. Celebra lui mustacioara a fost inlocuita cu o barba stufoasa, dupa cum se poate vedea in imaginile din galeria foto.Asta nu e tot! Ovidiu Cuncea face parte din grupul redus al taticilor care primesc indemnizatie de la stat pentru a sta acasa cu copiii. Problemele pecuniare sunt cu atat mai grave cu cat, din pacate, job-ul de actor la Teatru National din Bucuresti nu ii mai aduce, practic, niciun venit, rolurile fiind din ce in ce mai putine.Interesant este faptul ca, de ceva vreme, Ovidiu a devenit preot. Absolvent, in tinerete, al cursurilor Seminarului Teologic si ale Facultatii de Teologie, fostul coprezentator de la „Ciao Darwin!" a ascultat in cele din urma chemarea Domnului si, din cand in cand, tine slujbe la biserica.