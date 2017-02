Tudor Chirila, atac dur la Liviu Dragnea: „Chiar si Ceausescu a avut un opozant”

Tudor Chirila

il ataca dur pepe liderul, acuzandu-l ca isi sacrifica ce a mai ramas din propriul"pentru interesele clanului mafiot pe care a ajuns sa-l conduca"."Pentru ticalosii astia se pare ca protestele celor 600.000 de romani nu inseamna nimic. Ce nu au inteles pana acum nici condamnatul Dragnea, nici penalii lui, este ca oamenii au inteles deja foarte clar ca abrogarea ordonantei 13 e praf in ochi din moment ce ei considera ca pe fond ea era OK. Acum vin si eu si intreb ceva: de fiecare data cand spuneam ca PSD sisunt aceeasi mizerie se gaseau unii sa raspunda ca nu e corect sa generalizez, ca exista in partide oameni de buna credinta. OK, dar atunci intreb: unde sunt oamenii cinstiti din PSD? Unde sunt aia care spun ca partidul poate fi reformat din interior? Chiar toti pesedistii sunt de acord cu un individ a carui principala miza este sa scape de puscarie impreuna cu baronii lui pentru ca ulterior (vezi ordonanta nr. 9) sa poata sa fure linistit de la un stat slabit? Pana sia avut un opozant, unul singur, in persoana lui Gogu Radulescu la Congresul al 12-lea. Nu exista o voce care sa ceara demisia acestui domn Dragnea care a ajuns sa guverneze si sa legifereze din FRICA de urmatoarele condamnari? Acest om isi sacrifica ce a mai ramas din propriul partid pentru interesele clanului mafiot pe care a ajuns sa-l conduca.", a scris Tudor Chirila pe contul sau de Facebook.