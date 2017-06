Tudorel Toader

Extrem de prudent ca de obicei,a refuzat elegant sa spuna daca si-a dat ieri demisia: "Chiar daca incependent, inca fac parte dintr-un guvern, care ieri a pierdut sprijinul politic, dar are inca sprijinul juridic. Cred ca, in momentul in care se retrage sprijinul politic pentru un guvern in ansamblul lui, se retrage si pentru fiecare membru al Guvernului, chiar daca e membru de partid sau independent".Apoi, ministrul Toader a precizat ce urmeaza sa faca astazi: "Eu v-am repetat si va repet, eu ma duc acuma la ora 9:00 avem o dezbatere pe proiectul de lege pentru modificarea legii cetateniei (...) La orele 12:00, particip la sectia de judecatori a. Asadar, imi indeplinesc obligatiile pana in ultimul moment. Eu sunt ministrul Justitiei astazi inca si indeplinesc aceste obligatii".La insistentele jurnalistilor legate de afirmatia premierului ca nu va demisiona si din ce tabara face parte (sau Grindeanu), ministrul Justitiei a evitat din nou un raspuns clar: "Afirmatiile domnului premiersunt evident afirmatiile dumnealui(...) Nu fac parte din nicio tabara. Nu uitati ca sunt ministru independent".Cat despre ceea ce i s-a reprosat in evaluarea facuta de conducerea PSD, ministrul Justitiei nu are nimic sa isi reproseze."Toata lumea vorbeste de legile Justitiei si oarecum evoca o intarziere. Eu v-am spus de multe ori. Consultati graficul de guvernare si vedeti ca legile Justitiei sunt planificate pentru sfarsit de luna iulie",a subliniat Toader.Acesta a adaugat ca le are pregatite si urma sa le prezinte in Guvern, dar "se pare ca altii au alte prioritati".Cat despre Cartierul Justitiei, alta chestiune trecuta la nerealizari in domeniul sau, Toader a spus ca este vorba despre "proiect extrem generos si de mare", care se va intinde pe 11 hectare de teren si care necesita exproprieri, aurozatii, studii de fezabilitate. Asadar, ar fi fost imposibil de realizat in mandatul sau de doar 4 luni de pana acum."Alea sunt obiectivele programului de guvernare pe 4 ani", a precizat Toader, referindu-se la reprosurile care i se aduc in evaluarea citita ieri in sedinta CEx de Darius Valcov.In acest raport, la capitolul Justitie apar un obiectiv indeplinit, 3 realizate partial si 29 neindeplinite.