au descoperit ca un extract din" care creste in China, cunoscuta sub numele stiintific de "T" si sub cel popular de "" ar putea fi folosit pentru a trata cancerul pancreatic, rezultatele studiului fiind publicate in American Journal of Physiology - Gastrointestinal and Liver Physiology, potrivit antena3.ro. Diagnosticul de cancer pancreatic, a patra cauza a celor mai frecvente decese cauzate de cancer in SUA, poate fi devastatoare, noteaza AsianScientist.com care prezinta rezultatele studiului. Datorita, in parte, replicarii celulelor si cresterii tumorii agresive, cancerul pancreatic progreseaza rapid si are o rata scazuta de supravietuire, de cinci ani (mai putin de cinci la suta).Citeste si: Ce se intampla in corpul tau atunci cand mananci ardei iuti. Efectul e miraculos O proteina numita "″, care protejeaza celulele de disparitie, este mai abundenta in celulele si tesuturile canceroase decat in organele normale si joaca rolul de a ajuta sa supravietuiasca si sa prospere celulele cancerului de pancreas. Pe de alta parte, s-a dovedit deja ca triptolidul, un extract din vita de vie "Tunetul lui Dumnezeu", folosit in medicina chineza traditionala, are un efect negativ asupra viabilitatii celulelor de cancer pancreatic blocand cresterea si raspandirea acestor celule. In acest studiu condus de Dr. Ashok Saluja, cercetatorii au observat efectele triptolidului asupra celulelor si tesuturilor afectate desi au descoperit ca se ajunge la