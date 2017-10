Turda: Barbat ajuns la urgente, cu un vibrator blocat in anus

Vibrator

Un barbat de 41 de ani din Turda, judetul Cluj, s-a prezentat in Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Cluj-Napoca cu un vibrator blocat in fund. Barbatul a impins in anus dispozitivul mai mult decat trebuia si l-a scapat in interior, se pare.

Pentru cateva momente de placere, barbatul din Turda si-a riscat propria viata, spun medicii. Vibratorul folosit de acesta putea sa-i provoace leziuni interne, dar sa-i cauzeze si alte complicatii, arata ziarulclujean.ro

Pusi in fata unui astfel de caz, medicii din UPU aveau doua variante pentru a-l scapa pe barbat de neplaceri. Una dintre variante era operatia, pentru scoaterea vibratorului, iar a doua masajul anal. Medicii au ales a doua varianta, incercand sa evite o interventie chirurgicala, si cu multa rabdare, masaj anal si dilatatie a anusului, au reusit sa scoata vibratorul din corpul turdeanului.

La doua zile de la internare in Clinica Chirurgie 1, barbatul a fost lasat sa plece acasa. Asta nu inainte de a primi recomandari din partea medicilor despre cum sa foloseasca pe viitor vibratorul fara ca sa-si puna viata in pericol.

