Turdean acuzat de amenintare la Cluj, dupa ce a scos scutitul la un client in shaormeria Mama Manu

Client Mama Manu amenintat cu un cutit

Politistii au identificat un barbat care, la data de 4 februarie, ar fi amenintat un client intr-un local public din Cluj-Napoca.

La data de 4 februarie, in jurul orei 02.20, pe fondul unei dispute verbale iscate intr-un local public de pe strada Eroilor, din Cluj-Napoca, un barbat, de 23 de ani, din Cluj-Napoca, ar fi fost amenintat de un alt client, acesta formuland plangere penala prealabila.

Astfel, cel in cauza i-ar fi adresat injurii si amenintari cu acte de violenta persoanei vatamate.

In urma verificarilor efectuate, la data de 5 februarie, politistii l-au identificat pe cel banuit de comiterea faptei, stabilind ca este vorba despre un barbat, de 30 de ani, din Turda.

Totodata, cercetarile efectuate pana in prezent au aratat ca intre relatarile initiale ale victimei si imaginile video surprinse in local sunt discrepante. Conform declaratiei persoanei vatamate, barbatul cu care ar fi avut disputa verbala s-ar fi deplasat la autoturism de unde ar fi luat un cutit, s-ar fi intors in local si i-ar fi pus cutitul la gat, ultimul aspect neconfirmandu-se in urma vizualizarii imaginilor surprinse de camerele de supraveghere.

In continuare, politistii continua cercetarile sub aspectul savarsirii infractiunii de amenintare, sub coordonarea unitatii de parchet competente.