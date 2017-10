Turdean prins furand un aparat de sudura, cercetat in stare de libertate. Intrase prin efractie intr-un garaj

s604x0 Judecatoria Turda

Un tanar de doar 19 ani este cercetat pentru furt la Turda, acesta fiind prins in flagrant dupa ce furase un aparat de sudura dintr-un garaj.

La data de 19 octombrie 2017, in urma activitatilor de cercetare penala efectuate si a probatoriului administrat, politisti din cadrul Politiei municipiului Turda au propus punerea in miscare a actiunii penale fata de un tanar de 19 ani, din Turda, pentru comiterea infractiunii de furt calificat , fapta prevazuta si pedepsita de Codul Penal.

In fapt, la data de 19.09.2017, in jurul orelor 10:00, prin escaladarea gardului, acesta a patruns in curtea unei persoane vatamate din Turda, de unde, dintr-un garaj care nu era asigurat, a sustras un aparat de sudura confectionat artizanal, cauzand un prejudiciu de 600 lei.

Tanarul este cercetat in stare de libertate.

