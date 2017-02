U Cluj castiga primul meci din acest an, scor 2-0, in amicalul disputat cu CSM Hunedoara. GALERIE FOTO

Victorie pentru U Cluj in primul meci din 2017

Echipa de fotbal a Universitatii Cluj s-a impus sambata seara, in Parcul Sportiv "Iuliu Hatieganu", in fata hunedorenilor de la CSM Hunedoara, cu scorul de 2-0, chiar daca adversarii au inceput partida cu sansa de a deschide scorul.

Astfel, oaspetii au beneficiat de un "11" metri in debutul jocului, dar Mercurean a sutat in bara de la punctul cu var (2). Prima ocazie a Universitatii a venit in minutul 23, prin Brian Lemac. Golgheterul "Sepcilor rosii", cu 22 goluri in turul Ligii a IV-a, a scapat singur cu portarul advers, dar mingea s-a dus in goalkeeper.

Catre sfarsitul primei parti, Lemac a deschis scorul din pasa lui Manu (42). Scorul final a fost stabilit de Potcoava, cu un sut la vinclu (90).

Elevii lui Marius Popescu debuteaza, astfel, cu dreptul in stagiul de pregatire al iernii. Pe parcursul celor reprize, "Papi" a folosit doua echipe complet diferite. Urmatorul amical al "studentilor" este programat miercuri, de la ora 12:00, cu Unirea Jucu, in Parcul Sportiv "Iuliu Hatieganu".

"U" CLUJ - CSM HUNEDOARA 2-0 (1-0)

Au marcat: Brian Lemac (42), Potcoava (90)

"U" Cluj (prima repriza): Pop - Budacan, Abrudan, Ionescu, Manu - Rogozan, Giurgiu - Takacs, Haţiegan, Salcau - Lemac

"U" Cluj (a doua repriza): Rus - Potcoava, Fizeşan, Irimie, Himpea - Fodor, Budin - Costea, Popescu, Moşuti - Pintea

Locatie: Parcul Sportiv "Iuliu Hatieganu", Cluj-Napoca