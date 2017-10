”U” NTT Data Cluj a tinut piept campioanei Romaniei insa experienta si-a spus cuvantul. FOTO

U NTT Data Cluj CSM Volei Alba Blaj 0 3 10

Echipa de volei feminin "U" NTT Data Cluj a pierdut meciul disputat in cursul zilei de ieri in fata campioanei CSM Volei-Alba Blaj, scor 0-3, in cadrul unei partide care s-a desfasurat la Sala Sporturilor "Horia Demian".

Cu toate ca au facut fata campioanelor, experienta acestora din urma si-a spus intr-un final cuvantul, partida contand pentru a doua etapa a Diviziei A1 terminandu-se cu scorul de 3:0 (25-19, 25-12, 25-16).

,,Am avut momente cand am jucat frumos si ne-am ridicat la nivelul adversarului nostru. Pentru noi a fost un joc de pregatire, in vederea urmatoarelor meciuri de campionat cu adversari mai accesibili, in care speram sa obtinem rezultate bune. Diferenta dintre cele doua echipe este foarte mare. Conjunctural, am ajuns sa fim la egalitate la inceputul setului sau sa conducem cu unul-doua puncte, dar diferenta s-a vazut. Eu ma bucur ca fetele noastre au luptat pentru fiecare minge si au facut o impresie buna in fata publicului spectator", a declarat Ciprian Darnescu, antrenorul clujenecelor, citat de Cjsport.ro

Miercuri, 25 octombrie, de la ora 14:00 "U" NTT Data Cluj va juca pe teren propriu in Cupa Romaniei contra echipei ACS Penicilina Iasi.

