UBB Cluj, din nou in topul celor mai bune universitati din lume

UBB Cluj

Universitatea Babes-Bolyai este prezenta din nou in clasamentele internationale reprezentative ale institutiilor de invatamant superior.

Conform datelor publicate recent, Universitatea Babes-Bolyai este una dintre cele patru institutii de invatamant superior din Romania care au fost incluse in clasamentul international QS al universitatilor, clasament care utilizeaza atat indicatori educationali, cat si indicatori de cercetare.

Din perspectiva criteriului cercetare, Universitatea Babes-Bolyai este pozitionata pe cel mai inalt loc intre universitatile din Romania incluse in QS Ranking, ocupand locul 1 la nivel de tara. Rezultatul este unul congruent cu recentul clasament Leiden (http://www.leidenranking.com/), in care UBB a fost singura universitate din Romania care a depasit pragul de impact academic international necesar clasificarii.

La nivel general, Universitatea Babes-Bolyai se afla in categoria 800-1000 de universitati incluse in clasamentul QS, alaturi de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi si Universitatea de Vest din Timisoara, Universitatea din Bucuresti ocupand, in acest an, o pozitie in categoria 701-750.

In conditiile in care, la nivel international, exista aproximativ 26.000 de universitati, rezultatul din acest an pozitioneaza UBB in primele 3% universitati ale lumii.