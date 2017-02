ULTIMA ORA - Ce propunere i-a facut, astazi, Sorin Grindeanu lui Klaus Iohannis

Grindeanu Iohannis

a transmis vineri presedintelui Klaus Iohannis propunerea ca interimatul lasa fie exercitat de„Propunerea a fost facuta in conformitate cu prevederile art. 106 si art. 107 alin (3) si (4) din Constitutia Romaniei, republicata, precum si cu cele ale art. 9 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare. Premierul a facut aceasta nominalizare in contextul in care ieri Florin Nicolae Jianu si-a inaintat demisia din functia de ministru pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat”, se precizeaza intr-un comunicat al Guvernului.