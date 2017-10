politia

Scenele teribile s-au derulat in localitatea Vanatori. Tatal a stat la munca toata ziua, iar dupa ce a ajuns acasa a baut peste masura, pana tarziu, povestesc rudele. La un moment dat, s-a luat la cearta cu sotia si a pus mana pe un cutit. Mama lui a intervenit insa si si-a scos nora din casa. Cand s-a vazut singur insa, individul si-a varsat furia pe singurul lui copil.Voichita Vezeteu, bunica fetitei: “A venit acasa teapan de beat. El ma ameninta si-mi spunea ca intr-o zi o sa imi faca o “bucurie”. Stiam ca e agresiv, dar nu m-am gandit la asa ceva . Ea a tipat disperata si am auzit-o si am scapat-o. El avea un belciug la usa si nu puteam intra. Acum am zis ca sparg usa si tot intru, dar nu am mai putut face nimic.”Dupa izbucnirea cutremuratoare, barbatul s-a intins in pat. Asa l-au gasit politistii.“Era agresiv cu sotia si copilul. O fugarea si pe sotie si pe copil. Si la lume pe strada sarea, ii injura. Trebuia sa faca el ceva” , spune un vecin.Intre timp, mama si bunica fetitei au sunat disperate dupa ajutor si au sperat ca medicii pot face o minune.Medic Catalina Duhaniuc, Ambulanta Botosani: „Am gasit o fetita de cinci ani ce prezenta o plaga la nivelul gatului, rana incompatibila cu viata. Nu s-a mai putut face nimic, nici macar manevre de resuscitare.”Barbatul de 34 de ani a fost incatusat si nu a opus rezistenta. Astazi, procurorii vor cere arestarea lui preventiva.