accident

Fotbalistul braziliana murit intr-unrutier devastator. Sportivul in varsta de doar 26 de ani a pierdut controlul autoturismului si, din cauza vitezei, s-a izbit de un stalp.Accidentul a avut loc in orasul Curitba, Brazilia.Tanarul se intorcea de la o aniversarea in momentul in care a avut loc tragedia.Jonas Henrique Pessalli avea 26 de ani şi a jucat în Europa la Angers, în Franţa, timp de trei ani, până în 2016. Apoi, fotbalistul s-a mutat în Azerbaidjan, la Neftchi Baku.