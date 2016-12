Un fundas care a scris istorie la Steaua se poate intoarce in Romania

fundas

Asadar, in iarna, Steaua a anuntat ca vrea sa ia cel putin un fundas central de mare valoare, iar solutia a venit rapid, in numele unui fost mare fundas al Stelei, un fundas strain care a scris istorie in tricoul ros-albastru.E vorba de polonezul, actualemente jucator in Turcia la Osmanlispor, coleg cu Raul Rusescu acolo, din pacate insa lesul neprinzand foarte multe minute ca titular in acest sezon.Dupa cum scrie DigiSport, Szukala si-ar fi dat deja acordul sa se intoarca la Steaua, singura mare problema ar fi salariul foarte mare pe care jucatorul de 32 de ani deja il primeste in Turcia.In plus, contractul sau cu Osmanli se termina in vara lui 2018."O sa luam 100% si doi fundasi centrali. Ii stiu, dar nu sunt din tara", puncta Gigi Becali tot la DigiSport, acum 7 zile.Szukala a mai evoluat pentru Steaua timp de doi ani si jumatate, intre 2012 si 2015, bifand 2 titluri si o Supercupa, el venind de la Petrolul Ploiesti atunci.