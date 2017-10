Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

afirma ca s-a simtit mult mai bine indecat la. „De cand am ajuns in Transilvania acum patru saptamani, eu si sotia mea au fost foarte impresionati de ospitalitatea romanilor. Am petrecut o saptamana in Sinaia, apoi am mers la Sibiu, am vazut cosmopolitul oras Brasov, iar in final Sighisoara.In oricare dintre aceste saptamani pe care le-am petrecut in Romania ne-am simtit mai bine decat in saptamana trecuta la Paris anul acesta: fara infractiuni, posete lasate in siguranta pe scaune si oameni ospitalieri.Restaurantul italian in care am luat masa in Brasov a fost cel mai bun in care am mancat vreodata. Si mai exista o contradictie fata de Paris: meniurile sunt foarte ieftine, chelnerii profesionisti si politicosi, vinul bun este si el foarte ieftin si in plus nu este nevoie de militari pe strazi deoarece Romania nu este o tinta a extremistilor", scria John Mullins.El arata ca romanii iti sar imediat in ajutor.„Imediat dupa ce masina noastra a facut pana la Zarnesti, trei barbari care lucrau la saparea unui sant pentru a introduce o conducta in pamant s-au oprit si au venit sa ne ajute. Cel mai tanar dintre ei a aratat spre el si a spus mecanic, singurul cuvant pe care ambii l-am putut intelege. A descoperit ca nu aveam roata de rezerva in masina si m-a transportat pana la Zarnesti la o vulcanizare.Acesta a fost cea mai placuta experienta a vacantei noastre in Romania, atata bunatate din partea unui strain. Ajutorul mecanicului a fost doar un exemplu din atitudinea extraordinara pe care am intalnit-o aici in Romania. Un alt exemplu al ospitalitatii romanilor a fost chiar in prima zi a excursiei cand GPS-ul a cedat.Am ajuns la Hotelul Regal din Sinaia, iar Alex de la receptie s-a uitat pe internet si a aflat cum ne poate rezolva problema. Nu am mai primit un astfel de ajutor la niciun hotel din lume", mai scrie John Mullins.John Mullins a recomandat tara noastra tuturor prietenilor sai. „Pentru ca am avut o experienta exceptionala si atat de placuta in Romania, am trimis email-uri la toti prietenii si i-am invitat sa vina aici. Oamenii din alte parti ale Europei ar trebui sa vina aici pentru a vedea satele romanesti, dar si oamenii sai. Noi cu siguranta o sa ii incurajam sa va viziteze tara asta minunata cand ne vom intoarce in Irlanda", a mai scris John Mullins.