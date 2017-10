Raed Arafat

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

Jurnalistii de la Centrul Roman pentru Jurnalism de Investigatie au mers in orasul Nablus si au stat de vorba cu rudele secretarului de stat.a plecat de langa familie in momentul in care a hotarat ca vrea sa devina medic, potrivit crji.org.Tatal lui,, ar fi vrut ca el sa preia fraiele afacerilor familiei si n-a fost prea multumit de alegerea lui. Culmea e ca lui Raed i-a venit ideea cu ambulantele chiar de la tatal lui, care a lucrat ca sofer pe „salvare in Nablus”.„Ii mergea mintea, si-a construit singur afacerile. A devenit unul dintre cei mai bogati din oras. Cand a aparut radioul in regiune, el a adus difuzoare din Japonia sau Coreea si le-a asamblat aici, in carcase. A facut fabricuta pe care apoi a vandut-o”, a mai povestit varul lui Radafat pentru sursa citata.Mama lui Raed Arafat are 81 de ani si locuieste pe o colina, intr-o casa pe care consilierul de stat a si mentionat-o in declaratia de avere.