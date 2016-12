Un lider PNL dezvaluie ce va face Iohannis in cazul premierului propus Sevil Shhaideh

si-a desemnat propunerea de premier. Eu cred ca va fi acceptata Sevil Shhaideh (de catre presedintele Klaus Iohannis - n.r.). (Social-democratii - n.r.) au castigat alegerile. Depinde de presedinte", a declarat Vasile Blaga.Klaus Iohannis urmeaza sa se intalneasca saptamana aceasta cu Sevil Shhaideh, persoana propusa de catre PSD pentru postul de premier, iar in functie de raspunsul presedintelui, PSD va anunta sau nu membrii viitorului cabinet. Amanarea deciziei lui Iohannis a survenit in contextul in care au aparut speculatii privind legaturile sotului lui Shhaideh cu guvernul sirian.Vasile Blaga a mers, marti dimineata, la Sectia 1 de Politie din Capitala, unde este obligat sa se prezinte dupa ce a fost plasat sub control judiciar in dosarul in care a fost trimis in judecata pentru trafic de influenta.