Helga Demeny si Bogdan Florea Swimathon Mures

Pe 11 iunie a avut loc la Targu Mures competitia de inot Swimathon, organizata de Fundatia Comunitara Mures, cu scopul final de strangere de fonduri pentru cauze caritabile.

3 dintre cele 52 de echipe participante la Swimathon Mures 2017 au inotat pentru proiectul Telemedicina in Epilepsie, fondat de Asociatia Lions Club Transilvania. 7 copii, 5 doctori, printre care si initiatorul proiectului, medicul neurolog clujean Bogdan Florea, si 5 persoane care iubesc pe cineva cu epilepsie au inotat pentru cei 400.000 de pacienti si pentru dreptul acestora la o calitate crescuta a vietii. Cele 3 echipe au fost coordonate de ambasadoarea proiectului, Helga Demeny, campion multiplu la inot, prima femeie din Romania care a inotat 24 de ore neintrerupt.

Proiectul a reusit sa stranga un numar record de donatii, de 13.370 lei. Banii vor fi folositi pentru achizitia unui echipament EEG (electroencefalograf), aparat necesar pentru un diagnostic corect si complet si pentru monitorizarea evolutiei sub tratament. Noul echipament va fi montat in Brasov.

Dr. Bogdan Florea a facut urmatoarele declaratii in cadrul unui interviu acordat Radio NoRo - Vocea Pacientilor:

„Anul acesta am imaginat o serie de evenimente cu precadere sportive sau cu impact mare in mase: maraton, swimathon, euro-baschet, biciclete, astfel incat sa ajungem cu mesajele la familiile pacientilor cu epilepsie. Am fost incurajati de succesul pe care l-am avut in 9 aprilie la Maratonul International Cluj, in care am vazut 7.000 de persoane inregistrate la maraton, dintre care aprocimativ 3.500 au purtat pe mana o bratara pe care scria RUN FOR EPILEPSY / ALEARGA PENTRU EPILEPSIE.

Intorcandu-ne la Swimathon, nu sunt un mare sportiv, dar m-am ambitionat pentru ca am vazut oamenii frumosi. Sunt cel mai modest pregatit din echipa, dar inima mare m-a facut sa ma arunc in apa cu entuziasm, alaturi de oameni experimentati. Juramantul lui Hipocrate chiar ne da voie sa si inotam pentru pacientii care vin catre noi cu sperante si poate ca e o dovada elementara ca vrem sa dam tot ce e mai bun din noi pentru asta. Am fost singurul neurolog care a inotat la competitie, alaturi de un chirurg toracic, cardiolog, ginecolog si veterinar", a punctat dr. Bogdan Florea.

„Mesajul nostru pentru toata lumea este ca epilepsia nu este o provocare care trebuie ascunsa. Cu cat se incepe mai repede tratamentul potrivit, cu atat este mai bine. 70% dintre persoanele cu epilepsie pot avea o viata normala. Cu cat te ascunzi, cu atat scazi sansele de succes ale tratamentului. Ascunsul aduce o cascada de evenimente neplacute."

Obiectivul principal al initiativei Telemedicina in Epilepsie este cresterea accesului la diagnostic si tratament modern pentru pacientii cu epilepsie, mai ales pentru cei care locuiesc in zone indepartate geografic de centre universitare sau slab deservite medical. Investitia intr-un EEG este de 25.000 euro.

Prin Reteaua de Telemedicina in Epilepsie, pacientii vor beneficia de dosare medicale cu istoricul si analize EEG complexe si repetate. Datele vor fi stocate pe un server central, la care au acces si alti medici epileptologi care pot sa isi ofere expertiza in interpretarea datelor. Mai mult decat atat, conectarea cu alte centre de excelenta din lume (Montreal, Copenhaga, Geneva) face posibil schimbul de informatii intre medici specialisti, oferind astfel o a doua sau chiar o a treia opinie competenta, pentru cazurile dificile.