– Buna ziua, as vrea sa va prezint super aspiratorul si arunca o bucata de rahat pe covor.

Batranica exclama: Mai, nenorocitule, cum indraznesti sa imi murdaresti covorul in halul asta!!

Reprezentantul, sigur pe el, ii spune: Nu va faceti probleme, super aspiratorul curata si igenizeaza la nivel microscopic. Mananc tot ce ramane necuratat dupa el, super aspiratorul nu a dat gres pana acum!

Batranica: Apoi sper ca ai pofta, ca de dimineata nu am curent.



--BONUS--

Am ramas vaduva de 3 ori, povesteste o tanara de 35 de ani.

– Cum se poate? Nu pot sa cred, se mira cineva. Toti trei?

– Da, primii doi s-au otravit cu ciuperci.

– Si al treilea ce o patit?

– A murit din cauza unei fracturi la craniu.

– Cum asa?

– N-a vrut sa manance ciuperci.

